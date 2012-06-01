Скажіть маршрутам №61 і №65 "прощавай"

30 травня у Вінниці завершились договори на перевезення на маршрутах №60 (Тяжилів – Західний автовокзал), №61 (Залізничний вокзал – Барське шосе) та №65 (Барське шосе – Бучми), - повідомляє ВінницяОК.

Тому 31 травня пасажири так і не дочекалися цих маршруток.

Втім, міська влада особливих нарікань, поки що, не почула, – каже директор Департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради Олексій Пидоченко.

За його словами, відповідні служби міста нині активно моніторять ситуацію із перевезеннями та пасажиропотоком, а через 10 днів оприлюднять свої висновки.