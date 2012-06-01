Скажіть маршрутам №61 і №65 "прощавай"
10:10, 01 червня 2012Вінниця
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Завершмвся термін договорів
30 травня у Вінниці завершились договори на перевезення на маршрутах №60 (Тяжилів – Західний автовокзал), №61 (Залізничний вокзал – Барське шосе) та №65 (Барське шосе – Бучми), - повідомляє ВінницяОК.
Тому 31 травня пасажири так і не дочекалися цих маршруток.
Втім, міська влада особливих нарікань, поки що, не почула, – каже директор Департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради Олексій Пидоченко.
За його словами, відповідні служби міста нині активно моніторять ситуацію із перевезеннями та пасажиропотоком, а через 10 днів оприлюднять свої висновки.
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