Вперше дитячй велопробіг стартує у Вінниці

2 червня о 10:00 в парку Дружби народів, що у вінницькому мікрорайоні "Вишенка" пройдуть любительські дитячі перегони на велосипедах «Дивогонки». Участь у великих перегонах візьмуть діти 1-15 років, повідомляє сайт Дивосвіт.

Хвиля велозаходів для дітей, що розпочалась велофестивалем у м. Горлівка 5 травня, пройде ще у двадцяти містах України, серед яких: Богуслав, Боярка, Буча, Донецьк, Житомир, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Канів, Київ, Краматорськ, Кривий Ріг, Одеса, Радомишль, Сміла, Тернопіль, Ужгород, Черкаси.

Крім самих велоперегонів, цього дня будуть також влаштовані майданчики для ігор, працюватимуть дитячі кафе та інтерактивні програми.

На думку організаторів, дитячі велоперегони мають не тільки популяризувати активний вид життя та відпочинку для підростаючого покоління, а й долучити їх до екологічного руху: напередодні заходу активісти прибиратимуть власними силами майданчики в місцевих парках для проведення заходів.

Для участі у дитячих велогонках, потрібно мати велосипед, велошолом та відповідати віковим критеріям. Окрім того необхідна обов’язкова попередня реєстрація за адресою www.dyvosvit.com або за телефоном 093 552 00 46.