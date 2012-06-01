Вінничани за комуналку сплачують навіть наперед

У січні–квітні 2012р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 402,3 млн. грн., що порівняно з відповідним періодом 2011р. більше на 6,9% (або на 25,8 млн. грн.).

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 103,5% від нарахованих сум у 2012р. та 70,7% від усієї суми нарахувань (з урахуванням заборгованості минулих років).

Найбільший рівень сплати у квітні 2012р. спостерігався у м. Козятині, Немирівському, Жмеринському, Бершадському, Тростянецькому районах (348,0–164,9%), найменший – у Ямпільському, Могилів-Подільському, Чернівецькому, Мурованокуриловецькому, Чечельницькому районах (87,4–99,6%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у квітні 2012р., порівняно з відповідним періодом 2011р., майже не змінились і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт/год) становили 324,33 грн.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у квітні 2012р. порівняно з березнем на 11,9% і становила 167,5 млн. грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 1,7 місяця.

Найбільшу частку складала заборгованість за газопостачання – 84,4 млн. грн. (50,4%), централізоване опалення та гаряче водопостачання – 47,4 млн. грн. (28,3%), утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 23,1 млн. грн. (13,8%).

Збільшення заборгованості відбулося у 7 районах області, найбільше – у Мурованокуриловецькому, Могилів-Подільському, Ямпільському, Чернівецькому, Крижопільському районах (на 125,0–101,5%).

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.03 №976 “Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги” у квітні 2012р. з населенням було укладено 62 договори щодо погашення реструктуризованої заборгованості.

Загальна сума, на яку було укладено договори в частині погашення реструктуризованої заборгованості, становила 184,2 тис. грн., а сума внесення платежів з урахуванням довгострокових договорів, склала у квітні 2012р. 123,1 тис. грн.