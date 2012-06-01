Вінничани за комуналку сплачують навіть наперед

10:31, 01 червня 2012
Вінниця
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Проте 168 мільйонів іще винні

У січні–квітні 2012р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги,  включаючи  погашення  боргів  попередніх  періодів  402,3 млн. грн., що порівняно з відповідним періодом 2011р. більше на 6,9% (або на 25,8 млн. грн.).

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 103,5% від нарахованих сум у 2012р. та 70,7% від  усієї  суми  нарахувань  (з урахуванням  заборгованості  минулих  років).

Найбільший рівень сплати у квітні 2012р. спостерігався у м. Козятині, Немирівському, Жмеринському, Бершадському, Тростянецькому районах  (348,0–164,9%), найменший – у Ямпільському, Могилів-Подільському, Чернівецькому, Мурованокуриловецькому, Чечельницькому районах  (87,4–99,6%).    

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у квітні 2012р., порівняно з відповідним періодом 2011р., майже не змінились і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт/год)  становили 324,33 грн. 

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у квітні 2012р. порівняно з березнем на 11,9% і становила 167,5 млн. грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 1,7 місяця.

Найбільшу частку складала заборгованість за газопостачання –  84,4 млн. грн. (50,4%), централізоване опалення та гаряче водопостачання  – 47,4 млн. грн. (28,3%), утримання будинків і споруд та прибудинкових територій  – 23,1 млн. грн. (13,8%).

Збільшення заборгованості відбулося у 7 районах області, найбільше – у Мурованокуриловецькому, Могилів-Подільському, Ямпільському, Чернівецькому, Крижопільському районах  (на 125,0–101,5%).

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.03 №976 “Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги” у квітні 2012р. з населенням було укладено 62 договори щодо погашення реструктуризованої заборгованості.

Загальна сума, на яку було укладено договори в частині погашення реструктуризованої заборгованості, становила 184,2 тис. грн., а сума внесення платежів з урахуванням довгострокових договорів, склала у квітні 2012р. 123,1 тис. грн.  

 

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