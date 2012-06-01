Сьогодні можна отримати тисячу гривень в ощадкасі

Сьогодні, 1 червня починають видавати компенсаційні виплати вкладникам радянського “Ощадбанку”. Отримати гроші можна лише до кінця цього року. Очікують, що сьогодні за грішми прийдуть 80 тисяч українців.

Нагадаємо, гроші видаватимуть тим, хто пройшов так звану актуалізацію даних до 1 січня 2012 року. Таких вкладників в Україні 1,5 мільйони.

200 мільйонів гривень на виплати Міністерство фінансів України уже виділило. Ще 1 мільярд 200 мільйонів гривень надійшли у каси Ощадбанку вчора, 31 травня.

Отримати тисячу гривень можна буде на картку, готівкою або переказати на депозит.