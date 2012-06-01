Вінничан просять здати кров

Вінницька станція переливання крові звертаєтсья до вінничан з проханням здати кров ІІ та ІІІ груп з негативним резусом. Це рідкісні групи крові. Для забезепечння життєдільності лікарень та ургентних хворих вона має бути у запасі.

- За 450 мілілтрів такої крові платять 105 гривень, - повідомили на станції. - Таку кількість крові можна здаватаи без ризику для здоров'я. За здачу усіх інших груп крові дають лише талон на харчування у їдальні обласної лікарні на суму 36 гривень. Донори обов'язково здають кров на аналіз. Напередодні здачі крові 3 три не можна вживати спиртного.

Є протипоказаня проти здачі крові: донорами не можуть бути люди, які перенесли будь-які захворювання, незалежно від давності і результатів лікування, що пов'яязані з кров'ю (СНІД, сіфіліс, гепатити, туберкульоз, токсоплазмоз, хзворим на рак, серцево-судинні захворювання, гіпертонію, астму, гастирт, виразку шлунку, захворювання печінки, холецистит, цироз, псоріаз, екзему.

Тимчасові показання від перливання крові на 6 місяців: аборти, операції. нанесення татуювання, перебування за кордоном, контакт з хворими на гепатит.