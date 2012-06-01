Сину екс-губернатора скасували вирок

Справу сина екс-губернатора Вінниччини Володимира Демішкана Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ відправив на повторний розгляд. Про це повідомляє журналіст ТВі Костянтин Усов.

Сергія Демішкана та його друзів обвинувачували в організації викрадення та жорстокого вбивства. Їхньою жертвою став 62-річний Василь Кривозуб, директор авіакомпанії "Крунк". Після тривалого слідства та судових розглядів минулого року Баришівський суд Київської області засудив Демішкана до умовного покарання. Такий мякий вирок і став причиною апеляції.

Нагадаємо, , що злочин був скоєний у листопаді 2007 року. У ході слідства було встановлено, що Демішкан діяв разом зі своїм кумом Сергієм Левченком і спільним знайомим Олександром Курдіним, мешканцем Донецької області.

Слідство дійшло висновку, що підсудні ретельно готувалися до викрадення бізнесмена. Вони тривалий час стежили за його робочим графіком і приготували декілька машин, щоб вивезти на заздалегідь підготовлене місце. Однак коли бізнесмена заштовхували в машину, перехожі звернули увагу на крики й повідомили в міліцію.

За матеріалами справи, бізнесмена відвезли на дачу, розташовану біля Баришівки (Київська область). При спробі втечі Кривозуба задушили. Його тіло вивезли у Вишгородський район і скинули в Київське море, прив`язавши до батареї. У ході слідства й на суді Демішкан повністю визнав свою провину, а також указував, що злочин був скоєний у стані алкогольного сп`яніння. – йдеться на сайті Вікна.

Суд, на відміну від слідства, дійшов висновку, що вбивство скоєне випадково. Викрадачі збиралися силою змусити бізнесмена віддати ним наявні в нього літаки Ан-26. Демішкан-старший був депутатом від Партії регіонів, пізніше був призначений головою Вінницької ОДА, а потім Укравтодора.