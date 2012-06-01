Тривимірну карту Вінниці можна переглянути безкоштовно

Вінничани можуть безкоштовно переглянути тривимірну карту свого міста на сайті www.vin3d.net .

Про це повідомив заступник директора вінницького науково-виробничого державного підприємства «Геосистема» Сергій Олійник.

За словами Сергія Олійника, нині 3D-карта міста над Бугом повністю оновлюється, і цей процес завершиться до середині червня цього року.

– Ця карта є більш детальною у порівнянні з космічною зйомкою, – каже Сергій Олійник. – Кожний бажаючий може зробити максимальне наближення, і детально побачити не лише свій будинок, а навіть балкон!

У першу чергу 3D-карту використовують міські комунальні служби.

Наприклад, під час вирішення спірних питань щодо земельних ділянок, гаражів тощо.

Окрім того, за її допомогою будь-яке місце Вінниці можна презентувати потенційному інвестору або покупцю нерухомості (хоча б квартири).