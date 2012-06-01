Діти Порошенка підготували вінничанам сюрприз

До Дня захисту дітей син та доньки міністра економічного розвитку Петра Порошенка підготували «сюрприз» вінницьким дітям із багатодітних родин. Михайло, Олександра та Євгенія разом із їх хрещеною мамою Оксаною Білозір втілили в життя свою ідею і створили кліп на улюблений в родині твір «Мамина пісня».

Прем’єру відео відома родина презентує 1 червня о 18 годині у кіно-концертному залі «Плеяда». Окрім прем’єри кліпу в програмі святкування юним вінничанам покажуть спеціально розроблену для цього свята концертну програму, яку також виконають Михайло, Євгенія, Олександра та ансамбль «Contra Tempеrо». А після концерту діти запросять своїх перших глядачів на феєричне лазерне 3D- шоу водограю Рошен.