У Вінниці малих підприємств поменшало на 16%

Порівняно з 2009р. кількість малих підприємств у м.Вінниці в розрахунку на 10 тисяч наявного населення зменшилась на 16,6%.

Про це повідомила директор Департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Галина Якубович.

Зменшення відбулося в основному за рахунок зниження кількості економічно активних підприємств.

При цьому обсяги реалізованої продукції, виконаних робіт та наданих послуг у діючих цінах відповідних років збільшились майже на 30%.