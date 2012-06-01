У Вінниці малих підприємств поменшало на 16%
12:17, 01 червня 2012Вінниця
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Порівняно з 2009р. кількість малих підприємств у м.Вінниці в розрахунку на 10 тисяч наявного населення зменшилась на 16,6%.
Про це повідомила директор Департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Галина Якубович.
Зменшення відбулося в основному за рахунок зниження кількості економічно активних підприємств.
При цьому обсяги реалізованої продукції, виконаних робіт та наданих послуг у діючих цінах відповідних років збільшились майже на 30%.
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