Вінниця взяла кредит на автобуси

12:19, 01 червня 2012
Вінниця
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25 мільонів гривень

15 червня на рахунок Вінницької міської ради почнуть надходити кредитні кошти в сумі 25 млн. грн. Міський голова Володимир Грйоман підписав розпорядження про оформлення кредиту в «Ерсте Банку»  строком на три роки. Про це йдеться у  повідомленні Департаменту фінансів міськради.

Ставка – не вища 19,5% річних. Кошти підуть на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальної власності, придбання техніки, обладнання, автобусів для комунальних підприємств, також  цими грошима оплатять кредит отриманий у 2011 році.

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