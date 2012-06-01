Вінниця взяла кредит на автобуси

15 червня на рахунок Вінницької міської ради почнуть надходити кредитні кошти в сумі 25 млн. грн. Міський голова Володимир Грйоман підписав розпорядження про оформлення кредиту в «Ерсте Банку» строком на три роки. Про це йдеться у повідомленні Департаменту фінансів міськради.

Ставка – не вища 19,5% річних. Кошти підуть на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальної власності, придбання техніки, обладнання, автобусів для комунальних підприємств, також цими грошима оплатять кредит отриманий у 2011 році.