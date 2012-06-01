Викладачі отримували зарплату за неіснуючі гуртки

31 травня прокуратура Калинівського району порушила кримінальну справу відносно директора Калинівського районного Будинку дитячої творчості.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Діючи умисно посадовець з 2009 по квітень 2012 навчальних років, вчинив розтрату чужого майна на суму 33 371 гривень та скоїв службове підроблення документів. Він, знаючи про те, що робота деяких гуртків не проводилась, підписував та подавав до місцевого відділу освіти табелі на нарахування заробітної плати з недостовірними даними. На підставі них керівникам гуртків виплачувалась зарплата за фактично невиконану роботу.

Нагадаємо, що вінницьку позашкільну освіту останніх кілька місяців на повну котушку „трусять” силовики – перевіряють використання бюджетних коштів під час організації та здійснення позашкільної освітнього процесу. Проводяться не лише документальні перевірки, а й викликають гуртківців з батьками і з'ясовують, чи справді ці діти відвідують заняття.

У 2011 році на фальсифікаціях попались деякі працівники міської станції юних техніків, - вписували у журнали „лівих” дітей, приписуючи собі години педнавантаження за заняття з неіснуючими гуртківцями. Також попалися працівники гуртків Літинського районного центру дитячої та юнацької творчості. Керівнику гуртка за невиконану роботу було нараховано та виплачено заробітну плату, чим завдано державі матеріальної шкоди на 14926 гривень.