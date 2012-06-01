На Західному автовокзалі "накрили" підпільний гральний зал

Працівники прокуратури Вінницької області припинили дільність на території Західного автовокзалу міста Вінниці грального закладу. Там діяло 13 гральниїх апаратів і незаконно надавали послуги у сфері грального бізнесу. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області. Заклад закрили. Гральне обладнання вилучили.

За законом України "Про заборону грального бізнесу" заняття гральним бізнесом карається штрафом від 10 до 50 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170000 до 850000 грн). Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за заняття гральним бізнесом, караються обмеженням волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, що 11 квітня 2012 року працівниками органів прокуратури виявлено факт зайняття гральним бізнесом у залі гральних автоматів, розташованому у м'ясо-молочному павільйоні ринку міста Бершаді. Вилучено 6 апаратів. А 15 березня у Гайсині викрито підпільний зал, який діяв тільки вночі. Там було вилчено 10 гральних апарітів.