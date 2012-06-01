Віктор Бронюк зібрав 206 тисяч гривень на пам’ятник Шевченку

13:48, 01 червня 2012
Вінниця
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50 надала „Велика родина”.

30 травня у Вінниці підписали меморандум про співпрацю два благодійних фонди: київський „Велика родина” та вінницький „Подільська  громада”. Фонди ініціюють спорудження пам’ятника Тарасу Шевченку у Вінниці. „Подільська громада” вже зібрала 206 тисяч гривень, з них 50 – надала „Велика родина”.

- Зараз ми робимо крок, який не вирішувався 20 років, - сказав на підписанні мер Вінниці Володимир Гройсман. -  І це має бути не просто пам’ятник Шевченку. Ми знаємо немало випадків, коли пам’ятники відкриваються, а вони стоять одиноко. Це має бути формування громадського простору. Це має бути територія, де проходитимуть літературні вечори, де збиратимуться люди. Це має бути один з серйозних культурних осередків Вінниці.

- Вінницька область першою в Україні прийняла установчі документи на святкування 200-річчя Тараса Шевченка, - заявила заступник голови Вінницької ОДА Любов Спірідонова.

2012 рік президентом оголошений роком Шевченка.

- Чому ми у своїх пріоритетах визнали саме Шевченка? – розпочав розмову голова благодійного фонду „Велика родина” Юрій Рубан. – Мені дуже подобається фраза  Жана Мане, якого називають батьком Євросоюзу: „Якби я міг починати знову, то я б починав не з нафти і вугілля, а з культури”. Культура в Україні почалась з Шевченка. Він дав нам точку відліку. Він поставив нам питання, на які ми досі не можемо відповісти. Тому ми хочемо гідно відзначити святкування 200-річчя нашого Кобзаря. Хотілося б, щоб нація згадала про  людину, яку можна назвати батьком нації.

З боку „Подільської громади” меморандум підписав голова фонду Віктор Бронюк.

- Шкода, що у Вінниці досі немає гідного пам’ятника, - сказав він. -  Не можемо визначитися з образом. У людей є чітке сприйняття образу, а на 50% пам’ятників, які я зустрічав, гастролюючи Україною, важко вгадати Шевченка.

Жоден з трьох конкурсів, які проходили у Вінниці досі не приніс гарного результату. Вінницька облдержадміністрація вирішила піти на закритий конкурс  спілки художників України. Тепер думати над пам’ятником для Вінниці будуть художники зі всієї України.


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