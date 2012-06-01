За крадіжку дроту змовники потраплять за "колючку"
15:04, 01 червня 2012Вінниця
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Розпотрошили електромережі
Вчора до Томашпільськьких працівників міліції надійшло повідомлення від директора Томашпільської РЕМ про те, що в період з листопада 2011 року по теперішній час в с. Русава була скоєна крадіжка 58 м алюмінієвого дроту А-35 та 160 м біметалічного дроту.
Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, наразі встановлено, що злочин скоїли двоє жителів с. Вила 18 та 50 років.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України: крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, - карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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