"Батьківщина" кличе на мітинг проти закону про мови

Вінницька обласна організація ВО „Батьківщина” закликає вінничан взяти участь в акції протесту проти прийняття закону про мови, який фактично вводить в Україні другу державну мову – російську.

Мітинг планується провести 5 червня у Києві, під стінами Верховної Ради.

Про це на брифінгу повідомила голова Вінницької обласної партійної організації "ВО "Батьківщина" Людмила Щербаківська.

За словами пані Щербаківської, акція має нагадати провладній більшості, що порушувати Конституції їм ніхто не дозволяв: "Ми, об’єднана опозиція, закликаємо українців не допустити ухвалення антиконституційного закону про мови. Лише спільними зусиллями ми зможемо зупинити владу і не дозволити їй нищити країну".