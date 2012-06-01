Кількість "закритих" вінницьких ФОПів на 50% більша від новостворених

У 2011 році в м. Вінниці відбулось зменшення кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців, які перебували на податковому обліку.

Про це повідомила директор Департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Галина Якубович.

За її словами, зміни податкового законодавства та встановлення нових правил ведення бізнесу призвели до різкого зменшення кількості новостворених фізичних осіб-підприємців: кількість підприємців, що припинили діяльність впродовж 2011 року, майже на 50% перевищила кількість новостворених.

Крім того, в зв’язку з переходом на загальну систему оподаткування у 2011 році зменшилась на 2,4 тисячі кількість платників єдиного податку і наразі їх залишилось 15,3 тисяч чоловік.

Водночас, кількість новостворених юридичних осіб щороку стабільно збільшується.