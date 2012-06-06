За 1,4 млн. грн. на Вишеньці ремонтують труби

Через три роки реконструкція теплових мереж у Вінниці окупиться. Таку заяву міський голова Вінниці Володимир Гройсман зробив, оглянувши ділянку реконструкції тепломереж на перехресті вулиці Порика та проспекта Космонавтів. Про це повідомляє сайт zotov-news.

- Ділянка тут по-справжньому жахлива, аварійна, - сказав Володимир Гройсман. - Ремонт коштуватиме 1,4 млн. грн. Але окупність такого проекту 3-3,5 років, адже втрати в мережі після ремонту значно зменшаться. Тобто такі ремонтні роботи не тільки гарантують тепло в оселях, але й роблять нас менш енергозалежними від дорого газу.

Працівники "Вінницяміськтеплоенерго" розпочали реконструкцію на цій ділянці 17 травня. Нині спеціальні попередньо ізольовані трубопроводи вкладають у траншеї. Їх загальна довжина - 310 метрів.

Передбачається, що ремонт дозволить значно покращити тепло- і водопостачання мешканців майже шестидесяти будинків на вулиці Порика, проспекту Космонавтів, Юності, Хмельницького шосе. Тепліше стане також у дитячих садочка №46 та №52, школі №33, учбових корпусах Вінницького технічного університету, технічного колежу, центрі профтехосвіти технічного дизайну.