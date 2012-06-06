Засудженим з вінницької тюрми дали атестати

При установах виконання покарань у Вінницькій області 75 громадян отримали атестати про повну середню освіту. Про це сайту ВінницяІнфо повідомила головний спеціаліст управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області Ірина Шаповалова.

Як і у звичайних школах, у вінницьких тюрмах теж пролунав останній дзвоник для тих. хто здобував середню освіту. урочисті вручення атестатів почались з винесення Державного прапора під звучання Державного гімну України. На заході були присутні директора та вчителі загальноосвітніх навчальних закладів при установах, представники громадських організацій, керівництво управління та установ виконання покарань області.

- Отримуючи повну загальну середню освіту в установах позбавлення волі, держава дає вам, дорогі учні, шанс стати гідними членами суспільства та почати нове життя, - звернулась до засуджених заступник директора Вінницької вечірньої середньої загальноосвітньої школи Інна Городецька. - Я сподіваюся, що отримані знання допоможуть вам стати на шлях виправлення та сприятимуть подальшому вибору професії.

За результатами 2011-2012 навчального року 59 утриманців виправних закладів Вінниччини отримали свідоцтва та 75 –атестати про повну середню освіту, де 6 і 8 відповідно особи, засуджені до довічного позбавлення волі. Аби отримати вищу освіту 7 засуджених виявили бажання складати зовнішнє незалежне оцінювання, яке буде проходити у навчальних закладах установ виконання покарань з 18 по 22 червня.

У Вінницькій області діє 8 установ виконання покарань. Цьогоріч там проходили навчання 587 засуджених, з яких 26 засуджених до довічного позбавлення волі.