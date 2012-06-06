Вінничан запрошують пов'язати на публіці
14:30, 06 червня 2012Вінниця
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З благими цілями
9 червня в 14:00 у Вінниці в сквері біля фонтану пройде Всесвітній день в'язання на публіці, - повдомляє Autotravel.org.ua.
Організатори запрошують абсолютно всіх бажаючих, як тих, хто вміє в'язати, так і тих, хто не має уявлення, що таке гачки, спиці і нитки, провести цей день разом і просто пов'язати, а когось і навчитися цьому нескладному ремеслу.
Із собою треба принести гачки або спиці (хто чим вміє в'язати) та якомога більше ниток.
В рамках святкування міжнародного дня в'язання спільними зусиллями учасники акції будуть в'язати невеликі пледики для маленьких дітей-сиріт з міської лікарні "Центр матері та дитини".
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