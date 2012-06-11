«Чарівниця» відсудила в міськради право на землю

Вінницький апеляційний адміністративний суд визнав законним рішення Замостянського районного суду м. Вінниці, яким дії Вінницької міської ради щодо несвоєчасного розгляду клопотання ТОВ торгівельної фірми «Чарівниця ЛТД» стосовно затвердження технічної документації із землеустрою визнано неправомірними та скасовано п.п.11,11.1,11.2 додатку №5 рішення 52-ї сесії 5-го скликання Вінницької міської ради № 2960.

Про це повідомила прес-служба Вінницького апеляційного адміністративного суду.

Так, у суд за захистом порушених прав звернулося товариство з обмеженою відповідальністю торгівельна фірма “Чарівниця ЛТД” з адміністративним позовом до Вінницької міської ради про визнання дій протиправними та скасування п.п.11,11.1,11.2 додатку №5 рішення Вінницької міської ради від 24.09.2010 року №2960.

У результаті розгляду справи суд першої інстанції встановив, що Вінницька міська рада діяла не у спосіб, передбачений законодавством. Зокрема, відповідач несвоєчасно розглянув клопотання ТОВ торгівельна фірма “Чарівниця ЛТД” щодо затвердження технічної документації із землеустрою та за результатами такого звернення прийняв необґрунтоване рішення №2960 в частині відмови позивачу в затвердженні технічної документації із землеустрою, відмови в поновленні договору на право тимчасового користування землею, а також, в частині зобов’язання позивача звільнити земельну ділянку в місячний термін шляхом демонтажу тимчасової споруди. За наслідками розгляду справи Замостянський районний суд м. Вінниці ухвалив постанову, якою адміністративний позов ТОВ торгівельна фірма “Чарівниця ЛТД” задоволено в повному обсязі.

Не погоджуючись з постановою Замостянського районного суду у вказаній справі, Вінницька міська рада подала до Вінницького апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції у справі №206/162/2012/0206.

Колегія суддів ВААС прийшла до висновку про відмову в задоволенні апеляційної скарги Вінницької міської ради та залишення в силі постанови Замостянського районного суду м. Вінниці, оскільки доводи апелянта, викладені в апеляційній скарзі, не спростовують висновків суду першої інстанції та є необґрунтованими. Адже з огляду на норми ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. Саме тому в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.