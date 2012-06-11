Вінницькі правопорушники притихли

За повідомленням органів внутрішніх справ протягом січня–травня 2012р. зареєстровано 4,8 тис. злочинів (без урахування злочинів, зареєстрованих податковою міліцією), що на 11% менше, ніж у січні–травні 2011р.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 37% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 59% склали злочини проти власності, 13% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4% – злочини проти громадського порядку та моральності, по 3% – злочини проти громадської безпеки, злочини у сфері службової діяльності, злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, а також злочини у сфері господарської діяльності і 2% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

Протягом п’яти місяців 2012р. скоєно 37 умисних тяжких тілесних ушкоджень (що на 32% більше, ніж за відповідний період минулого року), 21 умисне вбивство і замах на вбивство (на 5% менше, ніж у січні–травні 2011р.). Так саме, як і у січні–травні минулого року, з початку 2012р. зареєстровано 5 випадків зґвалтування і замахів на зґвалтування.

Кількість крадіжок (2249 випадків) і грабежів (137) порівняно із січнем–травнем 2011р. зменшилась відповідно на 6% та 5%, проте кількість розбоїв (36) збільшилась на 44%. Порівняно із відповідним періодом минулого року кількість випадків шахрайства (261) та хабарництва (25 злочинів) зменшилась відповідно на 16% та 36%.

Органами внутрішніх справ за січень–травень 2012р. виявлено 3 організовані групи та злочинні організації, що скоїли 8 злочинів, з числа яких 50% – тяжкі та особливо тяжкі. По одній злочинній групі діяло у Могилів-Подільському, Тульчинському районах та у м. Вінниці.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–травень 2012р. становила 3402 особи (на 4% менше, ніж у січні–травні 2011р.), з числа яких 1220 осіб – це жінки, 280 пенсіонерів, 126 осіб – неповнолітні та 21 особа – це діти до 14 років. Найбільше потерпілих від крадіжок – 2091 особа (62%) та шахрайств – 367 осіб (11%), серед яких 38% – жінки (924 особи). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних із злочинами, на території області постраждало 95 осіб, з яких 36% – загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 76 осіб, із числа яких 20% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 22% було вбито.

Серед виявлених осіб (3,1 тис.), які вчинили злочини, 48% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 26% мають не зняту або непогашену судимість, 19% вчинили злочин у групі, 13% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 12% – жінки, 4% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 63%.