Митрополит Симеон святкує першу п’ятирічку на Вінницькій кафедрі

Вчора духовенство та віряни привітали митрополита Симеона з 5-річчям перебування на Вінницькій кафедрі , - повідомляє прес-служба Вінницької єпархії.

10 червня 2007 року рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви митрополита Симеона було призначено на Вінницьку кафедру.

В цей день митрополит Вінницький та Могилів-Подільський Симеон звершив Божественну літургію у Спасо-Преображенському кафедральному соборі.

Після богослужіння архієрея привітали духовенство та віряни. Особливо приємними для владики були привітання від дітей парафіян та дитячого хору. Митрополит Симеон подякував усім за теплі привітання та попросив молитв і підтримки його духовних ініціатив, щоб Господь і надалі давав йому сил ревно служити на ниві Христовій.