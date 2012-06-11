Лядівську обитель готують до 1000-ліття

Розпочалися роботи по підготовці Лядівського монастиря до святкування його 1000-ліття. В роботах беруть участь священики, миряни та православна молодь, - повідомляє прес-служба Вінницької єпархії.

З благословення митрополита Вінницького і Могилів-Подільського Симеона, все духовенство єпархії разом зі своїми парафіянами беруть активну участь у роботах по відродженню Лядівського скельного чоловічого монастиря, який наступного року відзначатиме своє 1000-ліття.

Починаючи з 25 травня, групи священиків і мирян по 50-60 осіб щодня прибувають до обителі і виконують різноманітні роботи. Чоловіки розбирають завали, які утворилися після зсувів грунту, розчищають територію під будівництво нового монастирського храму, переносять каміння та будівельні матеріали.

Як каже настоятель монастиря архімандрит Антоній (Нетребін), кожні робочі руки тут на вагу золота, адже через розташування монастиря високо на скелі, доступ техніки сюди обмежений. Жінки, які прибувають разом зі священиками, також мають роботу на монастирських полях.

Праця у славу Божу, хоча й важка і не винагороджується матеріально, але приносить духовне задоволення, як зізнаються батюшки і миряни з Мурованокуриловецького благочиння, котрі розпочали трудову естафету в обителі. Тут сили наче додаються ззовні разом із натхненням, адже навіть священики похилого віку деколи роблять такі складні і важкі роботи, які сучасній молоді там, у миру, не під силу.

Незабаром приклад священиків та старшого покоління парафіян наслідуватиме молодь. Вже 14 червня до Лядівської обителі прибуде група православних молодих людей з Барського району на чолі зі священиком Валентином Чумаченком.

Молодь з різних благочинь прибуватиме до обителі тричі на тиждень до середини липня.