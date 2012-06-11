Будівельники водогону викопали арсенал

На узбіччі автодороги Браїлів-Жмеринка під час прокладання водогону робітниками виявлено артилерійські снаряди (75 калібру – 171, 37 – 32, 88 – 6 та 4 одиниці 45 калібру) часів Другої світової війни.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Групою розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення територіального управління МНС області виявлені вибухонебезпечні предмети було знешкоджено.

Загалом, з початку року на Вінниччині зареєстровано 49 випадків виявлення вибухонебезпечних предметів, під час яких вилучено та знешкоджено 386 мін, снарядів та гранат.