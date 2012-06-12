Отримати кредит по липовій «ксиві» не вдалось

Працівники Державної служби охорони затримали «на гарячому» у відділенні банку зловмисника, який намагався отримати кредит за підробленим паспортом.

Про це повідомило управління Державної служби охорони при УМВС у Вінницькій області.

11 червня до чергової частини Вінницького УДСО при УМВС по лінії «102» надійшла інформація про те, що у Вінниці в одному з відділень банку невідомий за підробленим паспортом намагається отримати кредит.

Коли намісце події прибули працівники ДСО, охоронці однієї з приватних охоронних структур, під охороною якої перебуває банк, заблокували вхідні двері і нікого не випускали з приміщення.

За лічені хвилини наряд держохоронців вивів зловмисника з приміщення банку. Як з’ясувалося, чоловік намагався отримати кредит готівкою за паспортом свого знайомого, який кілька тижнів тому загубив посвідчення особи.

Після невдалих пошуків власник документу повідомив про його втрату відповідні органи та замовив виготовлення нового.

Тим часом його винахідливий знайомий вклеїв туди свою фотокартку та пішов до банку по кредит. Коли ж працівники банківської установи взяли паспорт на перевірку, то одразу виявили, що він підроблений, і викликали охорону.

Працівники ДСО затримали правопорушника та передали його до слідчо-оперативної групи райвідділу міліції.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 КК України – «Шахрайство», яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Вилучений паспорт громадянина України з ознаками підробки направлений на дослідження в НДКЦ при УМВС України у Вінницькій області.