Лутковська: закон відстає від технологій сурогатного материнства

Уповноважена ВРУ з прав людини Валерія Лутковська стурбована відставанням права від технологій репродуктивної медицини, зокрема – сурогатного материнства.

Про це вона повідомила під час прес-конференції у Вінниці.

Лутковська приїхала на зустріч з журналістами із засідання Вінницького Апеляційного суду, в якому саме розглядалась «сурогатна» справа, - сурогатна матір не віддала біологічним батькам - іноземцям народжених нею дітей.

Як заявила Валерія Володимирівна, вона не має наміру ставати на бік котроїсь зі сторін, - її турбує порушення прав дітей.

- Нас не цікавить, був укладений договір про сурогатне материнство, чи ні. Нас цікавлять діти. Згідно з записом в реєстрі актів цивільного стану вони є громадянами України. В них є тато і мама. Є дві бабусі. Діти розмовляють українською мовою, - каже омбудсмен. - Суд першої інстанції, розглядаючи цю справу, взагалі не взяв до уваги їхньої долі. Взагалі не розглядалось питання, а як їм живеться в цій сім’ї, як їм буде житись в іншій сім’ї? Це питання просто випало з поля зору суду. Вирішено питання тільки стосовно того, що треба змінити запис в реєстрі актів цивільного стану. І все. А інтереси дітей? Не можна ж їх передавати просто як естафетну паличку, тому що хтось підписав якісь договори. Тому ми й намагаємось привернути увагу Апеляційного суду до того, що діти – це не є естафетна паличка.

За словами Валерії Лутковської, вінницька справа про сурогатне материнство займе одне з провідних місць в її щорічній доповіді у парламенті і стане поштовхом до законодавчого врегулювання цієї проблеми. Бо наразі тільки ч. 2 ст. 123 Сімейного кодексу України частково регулює це питання, визначаючи за батьків дитини, виношеної в лоні сурогатної матері, тих, хто її зачав.

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Репродуктивна медицина йде на крок попереду права, дозволяє робити такі операції, а право чомусь досі не врегулювало ці відносини, - констатує Лутковська.

Як повідомляє «ВінницяОК», справа про сурогатне материнство, на яку посилалась пані Лутковська, – це слухання апеляції в Апеляційному суді Вінницької області, яку на рішення Барського районного суду від 13 травня цього року подала Ірина Морозова. Жінка півтора року тому на замовлення італійської пари Аннелізи Іліо та Армандо де Мозіса народила двійко хлопчиків.

Жінка визнає, що добровільно погодилась на сурогатне материнство. Однак, каже, грошей від замовників вона не отримувала, жодної угоди з ними не підписувала, а договір про сурогатне материнство, який складено у двох примірниках, вважає підробкою.

Ірина зазначає, що ані під час вагітності, ані після пологів, коли вона з недоношеними дітьми протягом двох місяців перебувала у Вінницькій обласній дитячій лікарні, італійці не проявляли жодного інтересу до її стану та стану здоров’я дітей.

"Італійці також жодного разу не з’явилися на судові засідання, а користуються послугами своїх представників, тому діти їм не потрібні”, – цитує жінку "ВінницяОК", яка коментує рішення Барського райсуду Вінницької області, котрий зобов’язав змінити дітям, яких народила Ірина, імена та прізвища і передати їх біологічним батькам – громадянам Італійської Республіки.