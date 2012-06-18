"Вінницягаз" відкрив "гарячу лінію"

12:49, 18 червня 2012
Вінниця
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Обіцяють реагувати на проблеми з постачання  газу оперативно

ПАТ "Вінницягаз" з метою оперативного реагування на порушення в роботі підприємств ПЕК та забезпечення безперебійного і належного газопостачання населення відкрив  цілодобову телефонну "гарячу лінію".

Про це повідомила прес-служба ПАТ "Вінницягаз".

Телефонний номкр "гарячої лінії"  – 68-82-60.

Також налагоджено роботу з оперативного реагування на звернення громадян.


 

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