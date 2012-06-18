"Вінницягаз" відкрив "гарячу лінію"
12:49, 18 червня 2012Вінниця
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Обіцяють реагувати на проблеми з постачання газу оперативно
ПАТ "Вінницягаз" з метою оперативного реагування на порушення в роботі підприємств ПЕК та забезпечення безперебійного і належного газопостачання населення відкрив цілодобову телефонну "гарячу лінію".
Про це повідомила прес-служба ПАТ "Вінницягаз".
Телефонний номкр "гарячої лінії" – 68-82-60.
Також налагоджено роботу з оперативного реагування на звернення громадян.
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