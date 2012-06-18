"Вінницягаз" відкрив "гарячу лінію"

ПАТ "Вінницягаз" з метою оперативного реагування на порушення в роботі підприємств ПЕК та забезпечення безперебійного і належного газопостачання населення відкрив цілодобову телефонну "гарячу лінію".

Про це повідомила прес-служба ПАТ "Вінницягаз".

Телефонний номкр "гарячої лінії" – 68-82-60.

Також налагоджено роботу з оперативного реагування на звернення громадян.



