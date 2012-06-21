Вінничанам покажуть легенди Єрусалимки

Виставку графічних робіт «Легенди про Вінницьку Єрусалимку» відкрили 19 червня у вінницькому художньому музеї, - повідомляє радіокомпанія «Місто над Бугом».

Автором серії, яка наразі зберігається у фондах музею, є вінницький художник Михайло Лошак.

Мовою малюнка олівцем він розповів про повсякденне життя єврейської громади Вінниці.

Наразі експонується близько 40 робіт автора, які відображають Єрусалимку 30-х років минулого століття та повоєнного періоду.

Михайло Лошак народився 1 червня 1918 року у Вінниці. Випускник Одеського художнього училища імені Грекова. З 1996 року художник жив у Брукліні (США).

