Вінничанам покажуть легенди Єрусалимки
12:36, 21 червня 2012Вінниця
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Очима Михайла Лошака
Виставку графічних робіт «Легенди про Вінницьку Єрусалимку» відкрили 19 червня у вінницькому художньому музеї, - повідомляє радіокомпанія «Місто над Бугом».
Автором серії, яка наразі зберігається у фондах музею, є вінницький художник Михайло Лошак.
Мовою малюнка олівцем він розповів про повсякденне життя єврейської громади Вінниці.
Наразі експонується близько 40 робіт автора, які відображають Єрусалимку 30-х років минулого століття та повоєнного періоду.
Михайло Лошак народився 1 червня 1918 року у Вінниці. Випускник Одеського художнього училища імені Грекова. З 1996 року художник жив у Брукліні (США).
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