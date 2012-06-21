Гройсман хоче зробити трамвай транспортом №1

- Ми хочемо, щоб трамвай став транспортом №1, - заявив вінницький міський голова Володимир Гройсман на зустрічі з журналістами 21 травня. – Для подальшого розвитку інфраструктури зараз ми дивимось технічні можливості, джерела фінансування кошторисну вартість, зважуємо усі „за” і „проти”.

Володимир Гройсман зауважив, що над цією ідеєю він думає не перший день.

- Всі міста України, Європи, США, які демонтували трамвайні колії і знищували міський транспорт зробили величезну помилку. Думали, що люди пересядуть на власні авто. А зараз витрачають мільярди доларів на відновлення інфраструктури.

Довідка УНІАН. Загальна довжина вінницької трамвайної колії складає 40 км. Перший травмай у Вінниці пішов 1913 року. Сьогодні у Вінниці 5 маршрутів. Планується відкрити два нових: закільцювати вул.Келецьку і Барське шосе та прокласти лінію по вул. Коцюбинського до залізничного вокзалу. Щодня трамваї міста перевозять 180 тис пасажирів

