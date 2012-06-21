На Вінниччині відзначили «Молодих людей року»

Молодих вінничан, які мають соціально вагомі здобутки, напередодні Дня молоді зібрали у «Спорттаймі» . Сьогодні там відбулась церемонія нагородження переможців п’ятого обласного конкурсу «Молода людина року».

Відкрив свято гімном усіх переможців «Ми чемпіони» фіналіст «Голосу України» Олександр Онуфрійчук.



Справді непересічних дівчат, юнаків, молодих жінок і чоловіків вітали перші особи області та міста.

У кожного з керівників був свій меседж для конкурсантів. Голова ОДА Микола Джига побажав нових здобутків і дотримуватись здорового способу життя, заступник голови облради Юрій Медведєв – йти через терни до зірок.

А вінницький міський голова Володимир Гройсман порадив всім, хто дорікне переможцям конкурсу молодістю, відповідати, що їхній вік – це не вада, а свідчення запасу міцності для вирішення складних завдань.

Всього участь в конкурсі взяли 143 представники усіх районів та обласного центру.

60 вийшли у фінал, а вже з них визначали двадцятку фіналістів.

Отож, переможцями стали:

В номінації «Відкриття року в області спорту» - бронзова призерка Кубку Європи з легкої атлетики , багаторазова призерка чемпіонатів та Кубку України Ольга Яковенко. На Кубку Європи зі спортивної ходьби на 20 км в Португалії вона виборола ІІІ місце, виконавши олімпійський норматив «А», чим здобула право на участь в ХХХ Олімпійський іграх у Лондоні.

«Відкриттям року в області культури і мистецтва» визнаний вінничанин Анатолій Гайструк, учень спеціалізованої загальноосвітньої школи – гімназії №1, вихованець художнього дитячо-молодіжного центру «Барви України». Толя – лауреат IV Обласного конкурсу «Молода людина року», володар премії Кабінету Міністрів України «За особливі досягнення молоді у розбудові України». Призер 13-ти всеукраїнських та 15-ти міжнародних конкурсів-фестивалів. В Україні та за її межами провів 12 персональних виставок.





«Молодим волонтером року» стала Олена Бесараба, Регіональний представник Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця».

Автором «Кращої молодіжної ініціативи року стала» голова громадської організації «Розвиток. Розвиток» Ірина Борзова. Торік вона стала лауреатом конкурсу в номінації «Молодий підприємець року».

«Лідером студентського самоврядування року» журі конкурсу визначило першого заступника голови Студентського парламенту Вінниччини тепличанина Євгена Власюка.

«Лідером шкільного самоврядування" обрали 15-річну школярку з с. Михайлівка Вінницького району Ганну Остапчук. А в номінації «Молодий еколог року» перемогла її односельчанка 16-річна Валентина Іванова, голова ради Вінницького районного осередку ВДС «Екологічна варта».

Наступні номінації мали фахову прив’язку.

Так, «Молодим вчителем року стала» викладач трудового навчання Війтвської ЗОШ І-ІІІ ступенів(Бершадський район) Олена Бабій-Парахонич.

«Молодим державним службовцем року» визнали головного спеціаліста з питань роботи театрально-видовищних закладів управління культури і туризму облдержадміністрації Олена Дернова.

Звання «Молодий медичний працівник року» присвоїли лікарю-отоларингологу ЛОР-відділення «Пироговки», кандидату медичних наук Олександру Бондарчуку.

А «Молодим економістом року» визнали 23-річну директорку комунального підприємства «Вінницький обласний молодіжний центр праці», економіста «Спілки підприємців «Стіна» Ірину Кілимник.

Визначали кращих молодих фахівців і серед наших колег. Отож, щиро вітаємо з перемогою в номінації «Молодий журналіст року» заступника головного редактора ТРК «Еверест» Олену Рибницьку.

«Молодим науковцем року» цього річ став доцент кафедри радіотехніки, заступник директора центру міжнародних зв’язків ВНТУ, стипендіат КМУ для молодих вчених Андрій Семенов.

Вітали зі званням «Молодого підприємця року» засновника і директора ПП «Блік», благодійника Євгена Олійника.

Що ж стосується «Молодого працівника року в галузі культури» - викладачки Вінницького училища культури і мистецтв Юлії Васюк-Аль –Хадіді, то вона створила прекрасний фольклорний гурт «Макоша», який збирає і розшифровує найдавніші зразки фольклорної спадщини Поділля. Окрім того, Юлія чудовий вокаліст, в чому переконалися усі присутні на церемонії.

«Молодий працівник року агропромислової сфери» 29-річна Роксолана Цвігун керує сільськогосподарським підприємством «Ольгопіль-К». Її підприємство орендує землю у Писарівці та Щітках Вінницького району. Місцеві мешканці щиро вдячні їй за увагу до проблем місцевих громад.

Відзначили й людей, які творять матеріальні цінності власними руками: «Молодим працівником року у виробничій сфері»стала технік – технолог СП «Хлібзавод» ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод» Ольга Шуміхіна.

А «Молодим працівником робітничих професій року» - швачка 3-го розряду ВАТ Хмільницької швейної фабрики «Лілея» Тетяна Приймук.

Не оминули увагою і сферу діяльності силових структур.

«Молодим рятувальником року» став старший респіраторник першої ДПЧ м. Вінниці, сержант служби цивільного захисту Сергій Крикун, який торік врятував на пожежі хлопця і дівчину.

Серед міліціянтів звання «Молодий працівник року правоохоронних органів» заслужив заступник начальника районного відділу – начальника міліції громадської безпеки Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області Василь Пилипчук.

Цікаво, що з 20 переможців - хлопців лише шестеро. Отож, дівчата рулять.

Втім, успіху і подальших досягнень однаковою мірою, незалежно від статі, зичимо усім переможцям та лауреатам конкурсу «Молода людина року».