Хімічні відходи підкинули селянам

25 червня о 23:40 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №31 селища міського типу Тиврів надійшло повідомлення про виявлення місцевими жителями біля села Пилява Тиврівського району п’яти 200-літрових бочок з невідомою хімічною речовиною.

Повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

У діжках з рідиною, за попередніми даними, знаходяться непридатні до використання хімічні засоби захисту рослин.

Обставини, за яких бочки опинилися неподалік села біля водойми встановлюють правоохоронці.

Небезпечну знахідку охороняє міліція.

На сьогодні заплановано проведення аналізу ґрунту.

На позачерговому засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде прийнято рішення щодо подальшої долі знайдених хімречовин.

