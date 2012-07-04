Юрію Пасіхову учень подарував ляльку - його копію

Заступник директора фізико-математичної гімназії №17, вчитель фізики та інформатики Юрій Пасіхов отримав у подарунок ляльку - свою точну копію, повідомляє сайт Зотов-Ньюз.

- Це робота Дениса Швайко, він переможець Всеукраїнської олімпіади з фізики, - говорить Юрій Пасіхов. - Подарував мені цю ляльку на останній дзвоник. А коли я запитав, де він її взяв, той зашарівся і сказав: "Сам зробив".

Такий вияв любові та поваги до вчителя не випадковий. Юрій Пасіхов двічі визнавався вчителем-новатором, за роки вчительської практики підготував більш ніж 200 переможців всеукраїнських олімпіад. Має відзнаку Президента України, звання «Заслужений вчитель України», Почесний громадянин міста та багато інших звань і відзнак.

- Не буває фізиків, чи математиків, не буває художників, чи лялькарів, - розповідає про свій подарунок вчитель. - Буває просто талановита людина, яка розвивається у певному напрямку і з нього врешті виходить лялькар чи фізик. А буває людина, з якої нічого не виходить, бо вона розвиватись не хоче.

Юрій Пасіхов працює у фізико-математичній гімназії №17 вже 37 років. Завдяки йому на базі гімназії створено перший серед навчальних закладів України повнофункціональний вузол мережі Інтернет. За ініціативи вчителя фізики та інформатики, функціонує «Вінницький міський центр дистанційної освіти», який забезпечує доступ до глобальної мережі школам та іншим установам освіти міста та впроваджує елементи дистанційної освіти у навчальний процес. З 2002 року на базі цього ж центру щороку проводяться Всеукраїнські інтернет-олімпіади з інформатики.

- Нічого само собою не робиться, - каже Юрій Пасіхов. - Якось звітував у міністерстві і почав доповідь із досягнень нашої гімназії, а голова міністерської комісії мене зупинила. Каже, давайте зразу до суті питання, бо тут усі добре знайомі з успіхами вашої гімназії. Цей не дивно, адже за результатами зовнішнього оцінювання з предметів фізико-математичного циклу гімназія стабільно входить у десятку, а то й п'ятірку кращих шкіл країни.