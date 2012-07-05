Вінничан порахували: нас 1 мільйон 632 тисячі

Головне управління статистики у Вінницькій області інформує, що із загальної кількості жителів 816,2 тис. осіб (50,0%) проживає в міських поселеннях, 815,7 тис. осіб (50,0%) – в сільській місцевості.

Упродовж січня–квітня 2012р. чисельність населення зменшилась за рахунок природнього скорочення на 2258 осіб.



Протягом січня–квітня 2012р. в області живими народилось на 434 дитини більше, ніж у січні–квітні 2011р. Інтенсивність народжуваності за цей період збільшилась. Найбільша кількість народжених серед регіонів області зареєстрована у м.Вінниця – 1371 особа, а найменша – у Чечельницькому районі 61 особа.

Кількість померлих порівняно з відповідним періодом 2011р. збільшилась на 62 особи. Найбільша кількість померлих серед регіонів області зареєстрована у м.Вінниця – 1152 особи, а найменша – по Ладижинській міській раді – 89 осіб.

У січні–квітні 2012р. було зареєстровано 59 дітей, померлих до 1 року, проти 50 у січні–квітні 2011р.

Водночас в області збільшилась кількість померлих у перинатальному періоді. Протягом звітного періоду 2012р. було зареєстровано 60 померлих у перинатальному періоді (з них 30 мертвонароджених та 30 померлих у віці 0–6 днів) проти 58 померлих (з них 38 мертвонароджених та 20 померлих у віці 0–6 днів) у січні–квітні 2011р.

Основними причинами смерті дітей до 1 року залишаються окремі стани, що виникають у перинатальному періоді, природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії, зовнішні причини захворюваності та смерті.

Структура причин смерті населення у січні–квітні 2012р. порівняно з аналогічним періодом минулого року не змінилась. Перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смертності.

В область прибуло 8174 особи, вибуло 7503.