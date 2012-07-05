12 сіл Молдови скидають свої нечистоти на Вінничину

Очільники Могилів-Подільського району та міста порушили питання забруднення річки Дністер молдавською стороною та покращення стану очисних споруд міста Могилів-Подільський. Саме на це питання Координаційна рада вирішила прореагувати зверненням до урядів України і Молдови з тим, аби на державному рівні було врегульовано питання скидання стічних вод у Дністер12-ма територіальними громадами молдовської сторони. Координаційна рада направляє Прем’єр-міністрам України й Молдови звернення, де урядовців сусідньої країни вжити заходів щодо ситуації із несанкціонованими скидами нечистот у річку Дністер.

Про це говорили на виїздному засіданні Координаційної ради під головуванням голови облради Сергія Татусяка у Могилеві-Подільському.

– На охорону довкілля цьогоріч в обласному бюджеті передбачено 11 мільйонів гривень, – наголосив Сергій Татусяк, - з яких на сьогодні профінансовано 5 млн. грн.

Загалом область має 5 програм екологічного спрямування.

– На сьогодні розробляється нова регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів. Напрям екологічної діяльності має обов’язково бути включеним територіальними громадами області у стратегії їхнього розвитку до 2020 року, – підкреслив Сергій Пилипович.