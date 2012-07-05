Військовим підвищують пенсії на 180 гривень

Органи Пенсійного фонду області продовжують перераховувати пенсії військовослужбовцям. Про це йдеться у повідомленні головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

- Після здійснення першого етапу перерахувань, місячна потреба в коштах на виплату пенсій у липні склала 41 713,5 тисяч гривень, - говорить начальник управління пенсійного забезпечення військовослужбовців управління Пенсійного фонду Валентина Карабіньовська. - Відтак, середній розмір підвищення на сьогодні становить 180,31 грн.

З числа пенсійних справ, які не підлягають перерахунку - справи осіб, звільнених з Державної податкової адміністрації України, колишні військовослужбовці і представники начальницького складу, які відряджались до державних органів, установ та організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, які проходили службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах, пенсія яким виплачується як народним депутатам України, а також військовослужбовці-судді. Таких - 683 особи.

Для своєчасної виплати пенсій в нових розмірах списки на зарахування і виплату пенсій сформовані та подані ще 27 червня 2012р. до філій Державного ощадного банку України.



