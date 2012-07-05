"Підкову Пегаса" проведуть на пікніку у Печорі

6-7-8 липня 2012 року Вінницька літературна група «Лірики Transcendent'a» запрошує всіх бажаючих до участі у V-му Всеукраїнському фестивалі поезії на Поділлі «Підкова Пегаса».

Фестиваль стартує 6 липня о 12:00 у Центральній міській бібліотеці ім. І. Бевза на Хмельницькому шосе та продовжиться концертом на сцені під відкритим небом біля фонтану «Водограй» в Центральному парку.

На наступний день, 7 липня, в суботу, учасники фестивалю відправляться на літературно-художній пленер в Немирів. А в мальовничому селі Печера на порогах учасників очікує пікнік та поетичний „батл” під відкритим небом.

У неділю вранці відбудуться читання та майстер-класи в Бібліотеці № 8, а потім підсумковий концерт у Вінницькій дитячій музичній школі № 2 на вулиці Червоноармійській.

Як завжди організаторами заявлена ​​насичена програма. Очікується безліч літераторів, музикантів, цікавих представників різноманітних творчих жанрів.

Всього за 25 гривень з людини протягом дня на Немирівщині поетам проведуть кілька захоплюючих екскурсій та влаштують бучний пікнік. Проїзд, харчування, проживання учасників фестивалю буде здійснюватися за їхній власний рахунок, організатори будуть сприяти лише поселенню та бронюванню місць в гуртожитках і готелях.

Телефон оргкомітету 063-349-89-69, Іванова Наталія Іванівна.