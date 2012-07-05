Вінницький район не віддав свою лікарню області

На черговій сесії Вінницької райнної ради депутати розглядали питання передачі в обласну комунальну власність центральної районної клінічної лікарні. Комісія з питань комунальної власності збиралася кілька разів, але так і не прийшла до однозначного висновку, повідомляє газета "Вінницький район".

- За проектом постанови Кабінету Міністрів щодо подальшого реформування медичної галузі, в області буде створено 17 госпітальних округів, - говорить головний лікар ЦРКЛ Олександр Кривов’яз. - Згідно з розробленою обласним управлінням охорони здоров’я схемою, до госпітального округу Вінницького району буде приєднано частину населених пунктів Тиврівського та Літинського районів. На базі Вінницької ЦРКЛ буде створена багато профільна лікарня інтенсивного лікування. На базі рай лікарень згаданих районів – лікарні планового лікування.

– Ми не проти передати у власність ці приміщення, але ми маємо бачити і розуміти гарантію, що наші люди не будуть позбавлені якісного медичного обслуговування, - гворить голова комунальної комісії Михайло Демченко. - Скажіть, коли область щось давала у наш район, якісь приміщення, нерухомість, чи чим колись допомогла область? Ми можемо передати лікарню, як об’єкт, але не приміщення, бо тоді назад вже не повернемо.

Депутати вирішили це питання не розглядадати, а перенести на одну з наступних сесій для більш детального вивчення.

Новопризначений голова фракції БЮТ Сергій Сітарський повідомив про проект рішення, підготовлений фракцією щодо відмови від пілотного проекту з питань реформування медицини на території Вінницького району. Він також заявив, що сесія готувалась з порушеннями регламенту, питання не підготовлені і, зважаючи на це, депутати від об’єднаної опозиції відмовляються брати участь у роботі сесії.

Після того, як депутати об’єднаної опозиції покинули сесійну залу, лічильна комісія визнала, що у залі залишилось 39 депутатів і необхідний кворум для продовження засідання є, робота продовжилась за порядком денним. Зокрема, у поточному році на виконання заходів районної програми програми «Шкільний автобус» виділено 490 тис. грн, а саме на підвіз 1034 учнів 330 тис. грн. та на підвіз 305 педагогів 160 тис. грн.

Сесія затвердила звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року за доходами у сумі 50 902,664 тис. грн.. та за видатками – 51 344, 590 тис. грн.