10 днів мистецтва для вінничан

Експоцентр Вінницької Торгово-промислової палати проводить XVI щорічну липневу міжнародну виставку творів мистецтва. Тематика виставки: живопис, графіка, скульптура та декоративно-прикладне мистецтво.

З 6 по 15 липня двері Експоцентру відчинені для всіх, хто цікавиться предметами мистецтва. Організатор виставки докладає всіх зусиль, щоб виставка стала ефективним інструментом просування як для її учасників, так і для відвідувачів.

XVI виставка творів мистецтва розпочне свою роботу 6 липня об 11.00. Режим роботи – щодня з 10:00 до 18:30. Закриття виставки - 15 липня о 16:00.

Адреса Експоцентру: вулиця Соборна, 68. Телефон для довідок: 52-59-75.