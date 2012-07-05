Маршрут автобуса №21 продовжили

Для вивчення пасажиропотоку Вінницьке ТТУ прийняло рішення продовжити маршрут автобуса №21 "Педучилище-лікарня Пирогова" до Барського шосе (Стельмаха,47). Автобус ходитиме у тестовому рижмі і поки тимчасово. Про це повідомляє сайт "Вінницькицй трамвай".

Відтепер від лікарні Пирогова автобус прямуватиме по вулицям Пирогова, Келецькій, Юності і Хмельницькому шосе до вулиці Стельмаха.

У будні на цьому маршруті працюють чотири автобуси, у вихідні та святкові - два.

Розклад руху муніципальних автобусів по маршруту №21 "Педучилище-Барське шосе"

Робочі дні

Барське шосе(Стельмаха 47)

6-35,7-00,7-25,7-50,8-15,8-39,9-29,9-45,10-35,11-00,11-25,11-50,12-15,12-40,13-05,13-30,13-55,14-20,14-45,15-08,

15-35,16-00,16-25,16-50,17-15,17-40,18-05,18-40,19-20,19-40,20-20(в депо),20-25,21-20(в депо),22-05(в депо)

Педучилище

6-10,7-00,7-25,7-50,8-15,8-39,9-05,9-28,10-19,10-35,11-25,11-50,12-15,12-40,13-05,13-30,13-55,14-20,14-45,15-10,15-35,

15-56,16-25,16-50,17-15,17-40,18-05,18-30,18-55,19-30,20-10(в депо),20-30,21-15

Вихідні та святкові дні

Барское шоссе (Стельмаха,47)

7-35,8-25,9-15,10-45,11-35,12-25,13-15,14-05,14-55,15-45,16-35,17-25,18-15,19-05,19-55,20-45

Педучилище

7-30,8-25,9-15,10-05,11-35,12-25,13-15,14-05,14-55,15-45,16-35,17-25,18-15,19-05,19-55,20-45(в депо),21-35(в депо)