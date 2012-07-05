38 вінничан станут першими "соціальними дільничними"

У липні за направленням базових центрів зайнятості Вінницького регіону розпочали підвищення кваліфікації 38 вінничан, з числа безробітних, за програмою «Підготовка спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах».

Про це повідомляє відділ організації профнавчання Вінницького обласного центру зайнятості

На виконання соціальних ініціатив Президента України з червня 2012 року Уряд збільшує на 12 тисяч чисельність соціальних працівників – «соціальних дільничних», завданням яких буде запобігання проблемам у сім'ї і захист прав дітей. Таким чином, соціальна робота буде орієнтована на профілактику проблем, а не на подолання їх наслідків.

38 вінничан поїхали на навчання до Дніпропетровського центру профтехосвіти державної служби зайнятості. Слухачі опановують інноваційні методи роботи та освоюють профілактику професійного «вигорання», яке притаманне саме працівникам, що працюють із людьми.

Робота соціальних уповноважених буде направлена на своєчасне виявлення можливих проблем у сім’ях, особливо у сім’ях із дітьми, інвалідами. Вони будуть допомагати у працевлаштуванні, здобутті освіти, лікуванні, соціальній реабілітації. «Соціальні дільничні» сприятимуть сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, своєчасно одержувати державну соціальну допомогу та послуги, залучати до надання допомоги таким сім’ям благодійні фонди, громадські організації, державні органи.

Згодом в кожній сільській та селищній раді буде працювати один фахівець із соціальної роботи. Загалом на Вінниччині буде створено близько 400 робочих місць для фахівців соціальної роботи.