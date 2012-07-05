Уже продають квитки на Тель-Авів з Вінниці

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» розпочала продаж квитків з Вінниці в Тель-Авів на вересень цього року, повідомляє сайт 20 хвилин.

- Зараз ціна квитка в обидва боки складає 190 доларів, - каже директор обласного комунального підприємства «Аеропорт «Вінниця» Ярослав Мазурець. - Це дешевше, ніж торік, коли ціна стартувала від 200 доларів.

Продовжуються літні рейси з вінницького аеропорту в Чорногорію.

- Чартерне літнє авіасполучення між Вінницею та Тіватом (Чорногорія) стартувало з 11 червня і триватиме до середини вересня, - додає Ярослав Леонідович. -. 167-містні «Боїнги-737» літатимуть з Вінниці до Тівату кожні 10-11 днів. А на перший рейс, туроператори, авіа-компанії та аеропорт оголосили «акційну» ціну в 399 євро за переліт і десятиденний відпочинок. Вартість самого перельоту без відпочинку складає близько 300 доларів.

Зараз ведуться переговори з авіакомпанією «Угра» про рейси з Вінниці до Москви.

- Ми отримали попереднє погодження, - каже Мазурець. – Але я прихильник того, щоб дочекатися моменту підписання договору. Поки що, за попередніми домовленостями – мова йде про рейси двічі на тиждень, за ціною квитка – близько 300 доларів в обидва боки.