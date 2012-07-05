Зіграти з наймолодшим гросмейстером України можуть усі

Адміністрація сайту chessvin.org.ua (Вінниця шахова) 4 липня, розпочала цікавий матч, в якому зустрічаються наймолодший міжнародний гросмейстер України – 15-річний вінничанин Ілля Нижник та відвідувачі цього Інтернет-ресурсу.

Кожен черговий хід відвідувачів сайту обиратиметься за результатами голосування. Організатори заходу підкреслюють, що ходи пропонуватимуть не комп’ютерні програми, а саме шахісти Вінниччини та гості.

– Взяти участь в голосуванні можуть усі бажаючі, – сказав президент Вінницької міської шахової федерації Микола Боднар.

На відміну від Остапа Бендера, юний вінницький гросмейстер, першим ходом пішов не 1.е2-е4, а іншим центральним пішаком – 1. d2-d4. Тепер хід за любителями! Їм на вибір пропонується 1. ... с5, 1. ... f5, 1. ... d5, 1. ... g6, 1. ... Kf6, 1. ... b5, 1. ... d6 і 1. ... e6.