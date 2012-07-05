Хлопець розбився у "Магіцентрі"

4 липня у Вінниці сталося нещастя у торговельно-розважальному комплексі «Магіцентр». З перил другого поверху біля ескалаторів впав 24-річний вінничанин. Про це з посиланням на прес-службу ТУ МНС у Вінницькій області повідомляє сайт ВінницяОК.

Ссталося це близько 16.45, хлопець впав з необережності. Працівники закладу розповідають, що бачили, як перед тим він з дівчиною ніби то заходив до ювелірного магазину і, ніби то, вибирали обручки. Після цього, мовляв, молодого чоловіка бачили на перилах, чули, як подруга відмовляла його так не жартувати… Але ці коментарі – неофіційні.

Хлопця було доправлено до міської лікарні швидкої медичної допомоги у вкрай важкому стані. Нині він перебуває в реанімаційному відділені.

За словами заступника головного лікаря по медичній частині Богдана Трохименка, на ранок 5 липня стан потерпілого залишався важким, у нього – серйозна політравма. Робити прогнози медики наразі не беруться.

Нагадаємо, це не перший випадок травмування з необережності у вінницьких торговельних центрах. У ніч на 20 червня 26-річний мешканець Стрижавки, будучи напідпитку, катався перилами і впав з висоти другого поверху у "Мегамоліі".