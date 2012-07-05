Вінницьких священиків обманув луганський шахрай

Ще навесні в Вінницьке міське управління міліції звернувся диякон вінницького храму Стрітення Господнього, що на електромережі. Повідомив, що протягом кількох місяців парафіяни храму збирали гроші на придбання декількох тонн латуні, необхідної для покриття купола храму. Після того, як вся сума - близько 250 тис грн - була зібрана вінницькі священнослужителі зайнялися пошуком металу. Необхідний товар був знайдений на одному із заводів Донецької області, в Артемівську. Заковика полягала лише в тому, що від Артемівська до Вінниці - сотні кілометрів, і для перевезення 3,5 тонн латуні необхідний спеціальний вантажний автомобіль. Про це йдеться у повідомленні відділу зв‘язків з громадскістю УМВС України у Луганській області.

Через диспетчера в інтернеті знайшли фірму, що спеціалізується на вантажоперевезеннях. Як і годиться в подібних випадках, представник фірми-вантажоперевізника через диспетчера тут же вислав клієнтам всі необхідні підтверджуючі документи.

Підозри про те, що сталося щось недобре, з'явилися лише в той момент, коли вантаж вже мав бути у Вінниці. Всі контактні телефони вантажоперевізника перестали відповідати, а машина з металом так і не з'явилася в пункті призначення. Постраждалі звернулися по допомогу в міліцію.

Кілька тижнів копіткої роботи вінницьких і луганських правоохоронців дали свої результати. Незважаючи на всю складність і заплутаність шахрайської схеми, співробітникам міліції вдалося відновити всі етапи підготовки і здійснення злочину. Ним виявився раніше судимий за подібні злочини 24-річний хлопець, який перебуває на примусовому лікуванні в одній з клінік Луганська. Шахрай своєї провини не заперечував і чесно розповів про те, як обвів навколо пальця відразу кілька людей.

Затриманий молодий чоловік спочатку десь роздобув, а потім вислав потенційним клієнтам крадені електронні варіанти документів реально існуючого вантажоперевізника. Потім через своїх знайомих знайшов вантажний автомобіль, водія та експедитора - на цей раз, представившись господарем вантажу, який потрібно забрати в Артемівську і привезти до Луганська. А вже в Луганську метал продав знайомим скупникам за ціною брухту, майже в десять разів дешевше, ніж заплатили за нього постраждалі.

За фактом порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 190 КК України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Йде слідство.