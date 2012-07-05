Цього року вже вбили 76 вінничан

На Вінниччині від початку року вже зареєстровано 4,8 тис. злочинів. Про це інформує головне управління статистики у Вінницькій області. Зазначають, що це на 11,3% менше, ніж у січні–травні 2011р.

Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 37,1% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 58,7% склали злочини проти власності, 13,0% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,6% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,9% – злочини проти громадського порядку та моральності, 3,2% – злочини проти громадської безпеки, 3,0% – злочини у сфері службової діяльності, 2,9% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, по 2,5% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, а також злочини у сфері господарської діяльності і 2,3% – злочини проти авторитету органів державної влади.

Протягом п’яти місяців 2012р. скоєно 37 умисних тяжких тілесних ушкоджень, що на 32,1% більше, ніж за відповідний період минулого року, 21 умисне вбивство і замах на вбивство.

Як і у січні–травні минулого року, з початку 2012р. зареєстровано 5 випадків зґвалтування і замахів на зґвалтування.

Кількість крадіжок (2249 випадків) і грабежів (137) порівняно із січнем–травнем 2011р. зменшилась відповідно на 5,6% та 4,9%, проте кількість розбоїв (36) збільшилась на 44,0%. Порівняно із відповідним періодом минулого року кількість випадків шахрайства (261) та хабарництва (25 злочинів) зменшилась.

Органами внутрішніх справ виявлено 3 організовані групи та злочинні організації, що скоїли 8 злочинів, з числа яких 50,0% – тяжкі та особливо тяжкі. По одній злочинній групі діяло у Могилів-Подільському, Тульчинському районах та у м.Вінниці.

Кількість потерпілих від злочинів становила 3402 особи, з числа яких 1220 осіб це жінки, 280 пенсіонерів, 126 осіб – неповнолітні та 21 особа – діти до 14 років. Найбільше потерпілих від крадіжок – 2091 особа та шахрайств – 367 осіб, серед яких 37,6% – жінки (924 особи).

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 76 осіб, із числа яких 19,7% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 22,4% було вбито.

Серед виявлених осіб (3,1 тис.), які вчинили злочини, 47,5% раніше вже ставали на злочинний шлях, із них 26,0% мають незняту або непогашену судимість, 18,7% вчинили злочин у групі, 13,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 12,0% – жінки, 3,9% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 62,5%.



