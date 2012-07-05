Найбільше збитків терплять продавці автомобілів

Найбільші збитки отримали підприємства у сферах торгівлі автомобілями та мотоциклами і діяльності транспорту та зв’язку загальний економічний результат яких становить 41,169 і 13,574 млн. гривень відповідно.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Вінницькій області.

У І-му кварталі 54,9%, підприємств, одержали прибуток, який становить 253,989 млн. гривень.

Підприємства, які одержали збиток складають 45,1% від загальної кількості підприємств і їх фінансовий результат становить 243,308 млн. гривень.

Найбільш прибутково спрацювали підприємства у сферах оптової торгівлі і промисловості загальний економічний результат яких становить 43,472 і 24,761 млн. гривень відповідно.

У січні-березні 2012 року фінансовий результат підприємств Вінницької області становив 10,680 млн. гривень.