Знайшли тіло хлопця, що катався на матрасі

Увечері 2 липня вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення про те, що потребують допомоги троє людей, які перевернулись на надувному матраці на річці Південний Буг поблизу психіатричної лікарні ім. Ющенка. Про це з посиланням прес-службу ТУ МНС у Вінницькій області повідомляє ВінницяОК.

До місця події було направлено рятувальне відділення. За інформацією і, на матраці пливло четверо людей, троє з них вибрались на берег самостійно, а 20-річному мешканцю села Гавришівки врятуватись не вдалося. Зі слів очевидців події, хлопець був у нетверезому стані.

Пошуки тіла почались того ж вчора, однак, результатів не дали, працювала група водолазів зі спецобладнанням і наступного дня. Втім, відшукати тіло працівникам комунальної рятувальної станції вдалося тільки ввечері 4-го липня.