Збірна вінницьких легкоатлетів – третя в країні

У Вінниці, на сучасних доріжках стадіону Центрального парку культури і відпочинку, 2-4 липня за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України пройшов чемпіонат країни з легкої атлетики серед юнаків і дівчат 1995 р.н. і молодших.

На старт виходили близько 550 представників 24-х областей і Києва. Вони бігли 100, 200, 400, 800, 1500 і 3000 метрів, долали 100 і 400 м з бар’єрами, 2000 м з перешкодами, займалися спортивною ходьбою (юнаки долали 10000 м, дівчата – 5000 м), стрибали у висоту і довжину, виконували потрійний стрибок, метали молот, диск і спис, а також змагалися у багатоборстві.

У командному заліку перемогли спортсмени Київської області. До трійки найкращих разом з ними увійшли команди Дніпропетровської і Вінницької областей.

Під час урочистого закриття чемпіонату голова обласного відділення НОК України Федір Новік вручив спеціальний приз «Олімпійська надія Вінниччини» вихованці вінницької обласної СДЮШОР з легкої атлетики Коба Джойс, яка стала чемпіонкою у бігу на 200 метрів.

– Кобі Джойс – лише 14 років. А вона спромоглась перемогти 18-річних конкуренток, що викликає велику повагу, – сказав Федір Новік.

В активі вінничан – ще дві золоті медалі і кілька бронзових. Чемпіонами, зокрема, стали Валентин Чорноостровський (стрибки у довжину) і Ігор Звонський (восьмиборство).