Злочинці влаштували вуличне раллі з міліцією

Вчора по вулиці 50-річчя у м. Вінниці працівники вінницького УБОЗу затримали злочинну групу з шести осіб, члени якої підозрюються у скоєнні ряду тяжких злочинів на території області, зокрема, збуту наркотиків.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Вказані особи вчинили злісну непокору працівникам міліції, намагались втекти на автомобілі "ВАЗ 21099" та при виїзді на тротуар скоїли ДТП, поставивши під загрозу життя і здоров’я перехожих громадян.

За словами начальника УБОЗ УМВС України у Вінницькій області полковника міліції Валерія Пастуха, в ході документування злочинної діяльності затриманих в автомобілі та помешканні одного із членів групи вилучено наркотичну речовину.

Вилучене направлено в НДЕКЦ при УМВС на дослідження.

В даних час вирішується питання про притягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності.