Міська рада шукає джазові таланти серед дітей
Переможцю - 5 тис. грн.
Виконком Вінницької міської ради оголосив конкурс юних джазових талантів з метою пошуку талановитої молоді та дітей, котрі могли б гідно презентувати Україну всесвітньовідомих джазових фестивалях та форумах.
Конкурс проходитиме у два тури.
1. Перший (відбірковий) тур.
З 16.08.2012р. до 10.09.2012р. на основі надісланих відеозаписів виступів. Конкурсантам потрібно до 10.08.2012 року вислати на адресу Оргкомітету поштою (з повідомленням), або на електронну пошту, або доставити особисто наступне: .
1) відеозапис двох композицій:
а) джазовий стандарт (обов’язкова умова) – у власній транскрипції;
б) вільна композиція (п’єса, імпровізація) за бажанням учасника конкурсу.Запис представляються на CD або DVD.
Загальний час звучання двох композицій – не більше 10 хвилин;
2) заповнену заявку для участі в конкурсі (зразок – на сайті – http://www.vmr.gov.ua);
3) резюме колективу чи виконавця у вільній формі;
4) дві кольорові фотографії (3х4);
5) ксерокопію свідоцтва про народження чи паспорта учасників конкурсу (сторінка з вказаною датою народження).
Надіслані конкурсантами фонограми не рецензуються і не повертаються.
2. Другий тур (живе прослуховування).
З 21.09.2012р. по 22.09.2012р. в м. Вінниця. До участі у другому турі конкурсу допускаються колективи та виконавці, визначені Оргкомітетом у відбірковому турі серед вокалістів, інструменталістів, оркестрів. Прослуховування учасників другого туру конкурсу (живе виконання) проводиться компетентним журі.
В програму повинні входити:
1) джазовий стандарт з відбіркового туру;
2) одна композиція на вибір конкурсанта;
3) українська народна мелодія або композиція українського автора у джазовій інтерпретації.
Загальна тривалість виступу – не більше 15 хвилин.
Приїзд для участі в конкурсі – тільки після письмового запрошення Оргкомітету.
Виступ учасників конкурсу оцінює журі. Журі складається з провідних джазових фахівців України та з-за кордону.
Конкурс проходитиме у двох вікових категоріях: молодша –діти до 15 років; середня – від 16 до 21 року.
Номінації:
- вокал:
а) сольний спів (під фонограму «-», або в інструментальному супроводі);
б) вокальна група (ансамблі а capella, під фонограму «-», або в інструментальному супроводі).
В кожній віковій категорії окремо.
- інструментальна музика:
а) соліст (в інструментальному супроводі або під фонограму «-»);
б) інструментальна група (до 4 осіб).
В кожній віковій категорії окремо.
Журі визначає переможця (переможців) у кожній віковій категорії вищезазначених номінації.
Переможець у кожній номінації відповідної вікової категорії одержує грошову премію в розмірі 5000,00 грн. Учасники конкурсу нагороджуються дипломами.