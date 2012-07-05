Міська рада шукає джазові таланти серед дітей

Виконком Вінницької міської ради оголосив конкурс юних джазових талантів з метою пошуку талановитої молоді та дітей, котрі могли б гідно презентувати Україну всесвітньовідомих джазових фестивалях та форумах.

Конкурс проходитиме у два тури.

1. Перший (відбірковий) тур.

З 16.08.2012р. до 10.09.2012р. на основі надісланих відеозаписів виступів. Конкурсантам потрібно до 10.08.2012 року вислати на адресу Оргкомітету поштою (з повідомленням), або на електронну пошту, або доставити особисто наступне: .

1) відеозапис двох композицій:

а) джазовий стандарт (обов’язкова умова) – у власній транскрипції;

б) вільна композиція (п’єса, імпровізація) за бажанням учасника конкурсу.Запис представляються на CD або DVD.

Загальний час звучання двох композицій – не більше 10 хвилин;

2) заповнену заявку для участі в конкурсі (зразок – на сайті – http://www.vmr.gov.ua);

3) резюме колективу чи виконавця у вільній формі;

4) дві кольорові фотографії (3х4);

5) ксерокопію свідоцтва про народження чи паспорта учасників конкурсу (сторінка з вказаною датою народження).

Надіслані конкурсантами фонограми не рецензуються і не повертаються.

2. Другий тур (живе прослуховування).

З 21.09.2012р. по 22.09.2012р. в м. Вінниця. До участі у другому турі конкурсу допускаються колективи та виконавці, визначені Оргкомітетом у відбірковому турі серед вокалістів, інструменталістів, оркестрів. Прослуховування учасників другого туру конкурсу (живе виконання) проводиться компетентним журі.

В програму повинні входити:

1) джазовий стандарт з відбіркового туру;

2) одна композиція на вибір конкурсанта;

3) українська народна мелодія або композиція українського автора у джазовій інтерпретації.

Загальна тривалість виступу – не більше 15 хвилин.

Приїзд для участі в конкурсі – тільки після письмового запрошення Оргкомітету.

Виступ учасників конкурсу оцінює журі. Журі складається з провідних джазових фахівців України та з-за кордону.

Конкурс проходитиме у двох вікових категоріях: молодша –діти до 15 років; середня – від 16 до 21 року.

Номінації:

- вокал:

а) сольний спів (під фонограму «-», або в інструментальному супроводі);

б) вокальна група (ансамблі а capella, під фонограму «-», або в інструментальному супроводі).

В кожній віковій категорії окремо.

- інструментальна музика:

а) соліст (в інструментальному супроводі або під фонограму «-»);

б) інструментальна група (до 4 осіб).

В кожній віковій категорії окремо.

Журі визначає переможця (переможців) у кожній віковій категорії вищезазначених номінації.

Переможець у кожній номінації відповідної вікової категорії одержує грошову премію в розмірі 5000,00 грн. Учасники конкурсу нагороджуються дипломами.